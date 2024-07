Plus Neuwied Hetze gegen Mitglieder? Linken-Kreisverband weist Vorwürfe zurück Von Hilko Röttgers i Bei den Neuwieder Linken hängt der Haussegen schief. Nach dem Parteiaustritt von Tatiane Kühnapfel reagiert nun der Kreisvorstand auf ihre Kritik. Foto: Jörg Niebergall/Archiv Manipulative Geschichte, Hetze und permanente Kritik – mit diesen Vorwürfen hatte Tatiane Kühnapfel ihren Austritt bei den Linken begründet. Darauf reagiert jetzt der Vorstand des Kreisverbands. Lesezeit: 2 Minuten

Manipulative Geschichten, Hetze gegen Mitglieder und Kritik am Neuwieder Ortsverband der Linken – so hat die bisherige Schriftführerin im Ortsverband und ehemalige Linken-Spitzenkandidatin Tatiane Kühnapfel die aktuelle Situation beschrieben und Konsequenzen gezogen: Am Montag verkündete sie im Sozialen Netzwerk Instagram ihren Austritt aus der Partei. Auf Kühnapfels Schilderung reagiert nun ...