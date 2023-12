Plus Hausen Herzen wurden in Hausen erwärmt: Erster Adventströdelmarkt ist ein voller Erfolg Ein Zeichen setzen und etwas Gutes tun – das war das Ziel der Wiedtal-Gemeinde. Die Spenden und Einnahmen der Veranstaltung gehen an die Vor-Tour der Hoffnung. Von Jörg Niebergall

Sie kamen, sahen und spendeten: Der erste Adventströdelmarkt in der Wiedtal-Gemeinde Hausen ist mit viel Herzblut und Ideenreichtum angegangen worden. Gerade in der besinnlichen Zeit wollte man als Solidargemeinschaft ein Zeichen setzen und stellte die Veranstaltung in den Dienst der guten Sache. Dem Initiator Franz Wittlich war es ein besonderes ...