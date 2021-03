Neuwied

Hereinspaziert in die bunte Lego-Welt: StadtGalerie Neuwied öffnet

Die Stadtgalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 kann wieder ihre Türen öffnen und empfängt Besucher in der Welt der Lego-Bausteine, in der Ausstellung „Stein auf Stein“, die bis Ende Juli in der Stadtgalerie Exponate aus der Sammlung Lange präsentiert. Das Team Lange (Tanja, Andrea, Johannes und Christian Lange) stellt der Galerie zahlreiche Modelle aus fünf Jahrzehnten Lego-Geschichte zur Verfügung und zeigt bemerkenswerte Exponate.