Holz, kaputte Bierflaschen, Plastik, manchmal sogar Autoreifen – wer am Rhein unterwegs ist, der stößt eigentlich immer irgendwo auf Müll. Seit 2018 findet jährlich der RhineCleanUp-Tag statt, an dem Freiwillige den Abfall entlang des Ufers einsammeln. Am Samstag, 11. September, ist es wieder so weit und im Kreis Neuwied sind zahlreiche Gruppen aktiv.