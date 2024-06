Plus Leutesdorf

Heinz-Willi Heisterkamp tritt in Leutesdorf erneut an: „Es geht um die Entwicklung des Ortes“

Von Simone Schwamborn

i Ortschef Heinz-Willi Heisterkamp tritt in Leutesdorf erneut an. Foto: Simone Schwamborn

Im Jahr 2019 erstmalig zum Ortsbürgermeister gewählt, tritt Heinz-Willi Heisterkamp erneut an, um seinen Amtsposten zu verteidigen. Nach seinem Studium war der 66-jährige Oberhausener als Generalmanager in einem Joint-Venture-Unternehmen im Sauerland und in China tätig. 2003 wechselte er zur Firma Niedax. 2015 folgte ein Umzug von St. Katharinen nach Leutesdorf. Kommunalpolitisch engagierte sich Heisterkamp zunächst bei den Jusos und dann als SPD-Ratsmitglied in den jeweiligen Wohnorten.