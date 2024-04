Plus Feldkirchen

Heinz Scholz stellt bei Kunst im Karree in Neuwied aus: Wenn Holz zum roten Faden im Leben eines Mannes wird

Von Regine Siedlaczek

i In filigraner Feinstarbeit fertigt Heinz Scholz seit Jahrzehnten kunstvolle Intarsien. Fotos: Regine Siedlaczek Foto: Regine Siedlaczek

Jeder Mensch hat in seinem Leben einen roten Faden, der ihn leitet und führt. Im Fall von Heinz Scholz heißt dieser rote Faden „Holz“, denn seit seiner Jugend fertig der mittlerweile 90-Jährige aus Feldkirchen kunstvolle Intarsien, mit denen er in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 200 Ausstellungen bestückte. Am 4. und 5. Mai wird Scholz erneut rund 30 seiner Werke der Öffentlichkeit präsentieren, nämlich im Rahmen der Veranstaltung „Kunst in Karree“ im alten Rathaus.