Plus Oberraden Heimatkundler aktiv: Kriegschronik von Oberraden veröffentlicht Von Daniel Dresen i Der Heimatkundler Arno Schmidt hat die Kriegschronik „Der Erste Weltkrieg (1914–1918) in Oberraden – ein Zeitdokument aus der Schulchronik“ aus dem Archiv in Straßenhaus geholt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Foto: Daniel Dresen Der Rüscheider Arno Schmidt ist vielen Menschen im Westerwald als emsiger Heimatkundler bekannt. Seit 35 Jahren schreibt der frühere Versicherungsmathematiker in seiner Freizeit Ortschroniken. Eines der jüngsten Werke des 67-Jährigen ist eine Chronik über den Ersten Weltkrieg in Oberraden. Lesezeit: 2 Minuten

Oberradens Ortsbürgermeister Achim Braasch hatte sich mit dieser Bitte an den Heimatkundler gewandt. „Oberraden hat eine Ortschronik aus dem Jahr 1990. Sie ist aber sehr dünn, und die Weltkriege sind da gar nicht weiter berücksichtigt“, sagt Schmidt. Schulchronik durchforstet Doch eine Schulchronik über den Ersten Weltkrieg in Oberraden, die in Straßenhaus archiviert ...