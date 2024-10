Plus Isenburg

Heimatkunde im Kreis Neuwied: Neues Heimatjahrbuch 2025 ist erschienen

Von Jörg Niebergall

i Die Redakteure und Macher, gemeinsam mit Isenburgs Ortsbürgermeister Detlef Mohr, Mitgliedern des Freundeskreises der Isenburg, VG-Bürgermeister Manuel Seiler, Kreisbeigeordneter Philipp, und Landrat Achim Hallerbach freuen sich über das neue Heimatjahrbach 2025. Foto: Jörg Niebergall

„Wenn das Laub sich verfärbt“, so Landrat Achim Hallerbach in seiner Begrüßung, „und die Tage kürzer werden, dann ist es Zeit, dass das neue Heimatjahrbuch des Kreises präsentiert wird.“ In diesem Jahr jährt sich die Herausgabe der bis 1970 „Heimatkalender“ genannten Schriftenreihe zum 100. Mal.