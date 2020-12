Heilig Kreuz: Wie die Offene Gemeinde die abgesagte Reform lebt

Heddesdorf

Die Reform ist tot, es lebe die Reform: Der Vatikan mag die Umsetzung der Trierer Bistumssynode – vielen nur bekannt unter dem Schlagwort „XL-Pfarrei“ – gestoppt haben, in Heddesdorf gehen Gläubige den neuen Weg inhaltlich trotzdem unbeirrt fort. Angeführt von einem Koordinationsteam mit Dorothee Bruchof, Tina Monzen, Josef Freise und Priester Oliver Seis bauen sie Stück für Stück die „Offene Gemeinde Heilig Kreuz“ auf. Die will weg von Dogmen und einer allzu straffen Ausrichtung auf den Pfarrer, stattdessen vielfältig und nah an den Menschen sein. Und sie will Raum für Eigeninitiative geben – auch Menschen, die mit der katholischen Kirche wenig bis nichts am Hut haben. Es muss nur die grundsätzliche Ausrichtung stimmen.