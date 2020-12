Neuwied

Fast hätte die Corona-Pandemie den Heddesdorfern einen Strich durch die nunmehr 456-jährige Geschichte des traditionellen Pfingstrittes zwischen Heddesdorf, Heimbach-Weis und Engers gemacht. Doch sieben aktive Pfingstreiter wollten sich ihre Tradition am Dienstag so schnell nicht zerstören lassen und schwangen sich beherzt in den Sattel.