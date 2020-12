Neuwied

Es ist die Tradition in Neuwied schlechthin: Seit mehr als 400 Jahren holen die Heddesdorfer Pfingstreiter in Rommersdorf und Engers ihren Tribut ein. Und auch in diesem Jahr soll trotz der Corona-Krise daran festgehalten werden. Die 456. Auflage findet allerdings mit Einschränkungen statt. Denn Begleitveranstaltungen gibt es nicht.