Kreis Neuwied

Nicht nur Supermärkte, sondern auch die Tierfachgeschäfte in der Region sind derzeit von Hamsterkäufen betroffen – so beispielsweise der Fressnapf im Gewerbegebiet Distelfeld. Hier fanden sich in der vergangenen Woche einige leere Regale und Mitarbeiter berichten davon, dass es Probleme mit der Nachlieferung mancher Produkte gibt. Kunden, die sich mit größeren Mengen von Tierfutter eindecken wollen, müssen sich darauf einstellen, dass sie damit nicht durchkommen. Wie die RZ erfahren hat, gibt es Beschränkungen beim Verkauf, um sicherzustellen, dass alle Tierbesitzer die Möglichkeit haben, noch Futter zu bekommen.