Neuwied

Auch in Zeiten von Corona kann das politische Leben in der Stadt Neuwied nicht komplett stillstehen. Ortsbeiräte und Ausschüsse pausieren zwar vorerst, am kommenden Dienstag, 14. April, aber tagt der Stadtrat um 17.30 Uhr. Hauptgrund: Der Haushaltsplan für das laufende Jahr soll verabschiedet werden.