Haushaltsplan ist beschlossen: Dattenberg investiert 2022 in den Nachwuchs

Die Gemeinde Dattenberg will im kommenden Jahr 679.000 Euro in die Hand nehmen, um den Ort weiterzuentwickeln. Die geplanten Investitionen gehen aus dem Haushaltplan 2022 hervor, den der Dattenberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedete. Aber: Mit 301.000 Euro wird ein Teil der Investitionsvorhaben gefördert, sodass lediglich 378.000 Euro selbst aufzubringen sind. Die Gemeinde will unter anderem die Straße „Im Landgraben“ erschließen lassen, den Neubau einer Kita voranbringen, den Platz an der Grillhütte umgestalten sowie in einen Kinderspielplatz investieren.