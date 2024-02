Plus Waldbreitbach Haushalt steht: Worin Waldbreitbach 2024 investiert Der Ortsgemeinderat Waldbreitbach hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2024 beschlossen. Die RZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Investitionen. Von Daniel Dresen

Die Ortsgemeinde Waldbreitbach will laut Haushaltsplan in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro investieren, denen stehen jedoch lediglich Einnahmen in Höhe von 515.000 Euro gegenüber. Die Finanzierungslücke in Höhe von fast 969.000 Euro soll daher durch einen Kredit in Höhe von rund 548.000 Euro und einen Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe ...