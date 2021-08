Es ist nur ein kleiner Piks – hat aber eine große Bedeutung: Am Donnerstag hat die Gemeinde Hausen ihr Dorfgemeinschaftshaus zur Impfstraße gemacht. In Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam des DRK hatte die Ortsgemeinde zur Impfaktion ohne Voranmeldung eingeladen. Das Angebot kam sehr gut an: Den Tag über holten sich 102 Menschen ihre Impfspritze ab.