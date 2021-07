Hausärzte im Kreis Neuwied sind am Anschlag: Alterspyramide macht Sorgen

Der Hausarzt ist für viele Menschen die erste Anlaufstelle im Krankheitsfall. Dabei möchte man so schnell wie möglich in die Sprechstunde. Doch die Auslastung der Hausärzte im Kreis Neuwied ist momentan sehr hoch, wie Kreisärzteobfrau Dr. Anja Meurer berichtet. Und die Situation wird sich noch verschärfen: Nachwuchsprobleme gibt es überall – und die Corona-Pandemie hat die hausärztliche Versorgung nicht gerade verbessert. Dazu kommt: Bei den Nachwuchsproblemen sind akute Ausfälle von Hausärzten wie vor Kurzem in Rheinbrohl, wo glücklicherweise die Bad Hönninger Kollegen die Praxis übernommen haben (wir berichteten), noch nicht eingerechnet.