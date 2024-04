St. Katharinen

Haus in St. Katharinen nach Küchenbrand unbewohnbar: Bewohner sind anderweitig untergekommen

Von Daniel Rühle

i Symbolbild Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Zu einem Küchenbrand in einem allein stehenden Einfamilienhaus ist es am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in St.Katharinen gekommen. Die Feuerwehren St. Katharinen, Linz und Vettelschoß rückten mit insgesamt 24 Kräften aus, berichtet der Linzer Wehrleiter Thomas Nelles. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Räume verhindert werden.