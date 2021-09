Die Planungen von Georg Höller für das Gelände der ehemaligen Löwenburg im Unkeler Zentrum sind in der Hauptausschusssitzung am Dienstagabend nur teilweise auf Zustimmung gestoßen. Mit elf Jastimmen, zwei Neinstimmen bei drei Enthaltungen beschloss das Gremium, die Pläne anzunehmen. Deutliche Kritik an ihnen kam aus der CDU.