Plus Windhagen

Harmonie in Windhagen sieht anders aus: Verroht eine Wählergruppe den Diskurs?

Von Daniel Rühle

i Windhagen ist seit Jahren politisch gespalten. Die CDU steht mit Ausnahme der FDP allein auf weiter Flur und ist immer wieder Feindbild und Zielscheibe für andere politische Gruppierungen. Die Wählergruppe G-BfW hat dies im Wahlkampf auf die Spitze getrieben. Foto: Michael Möhlenhof

Fest steht nun nach der nervenaufreibenden Wahl: In Windhagen wird ein frischer Wind wehen. Erstmals stellt die CDU nicht mehr den Ortsbürgermeister, mit Hans-Dieter Geiger ist nun ein Vertreter einer Wählergruppe am Ruder, die mit ihren Veröffentlichungen im Wahlkampf polarisierte. In der kommenden konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 10. Juli, möchte Geiger „Harmonie zurück in die Truppe bringen“, wie er der RZ sagte. Doch ist das Kind nicht schon in den Brunnen gefallen? Eine Analyse des „unschönen“ Wahlkampfes.