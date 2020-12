Neuwied/Köln/Berlin

Hanna Michalowicz hat den Sprung in die Castingband 4our des TV-Komikers und Moderators Luke Mockridge geschafft. Die Entscheidung für die Neuwiederin, die es im Jahr 2014 bereits bis ins Finale von „The Voice Kids“ geschafft hatte, fiel in der vergangenen Woche, und zwar wieder in einer TV-Sendung.