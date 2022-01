Seit zweieinhalb Jahren bestimmt die Papaya-Koalition, wo es in Neuwied politisch langgeht. Damit liegt nun die Hälfte der Wahlperiode hinter den Koalitionären. Wie haben sie die Zeit bislang genutzt? Was haben sie erreicht? Und was muss noch besser werden? Darüber hat unsere Zeitung mit den Fraktionsvorsitzenden Martin Hahn (CDU), Regine Wilke (Bündnis 90/Die Grünen) und Karl-Josef Heinrichs (FWG) gesprochen.