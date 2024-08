Plus Neuwied Hagelschäden am Dach von St. Matthias: Arbeiten an Neuwieder Gotteshaus gehen voran Von Stephanie Mersmann i Auf dem Bild sind die Arbeiten auf der Westseite des Daches von St. Matthias zu sehen. Foto: Rolf Niemeyer Mehr als zwei Jahre ist es her, dass ein schwerer Hagelsturm in Neuwied erhebliche Schäden angerichtet hat. Auch die St.-Matthias-Kirche in der Innenstadt wurde getroffen – und noch immer wird daran gearbeitet, die Schäden zu beheben. Lesezeit: 1 Minute

Ende September wird es zwei Jahre her sein, dass die Reparaturarbeiten am Dach der St.-Matthias-Kirche in Neuwied begonnen haben. Und: Ein Ende ist immerhin absehbar. Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, sagt Pfarrer Christian Scheinost im Gespräch. Aber auch wenn aktuell nur ein Streifen am oberen Rand des Daches ...