Neuwied/Andernach

Der Rheinhafen der Stadtwerke Andernach zeigt seit Jahren, wie die erfolgreiche Verknüpfung von Wasserstraße, Schiene und Straße aussehen kann. Der umweltschonende Gütertransport per Binnenschiff auf der Wasserstraße und per Zug auf der Schiene wird von den meisten Bürgern – sowohl im Andernacher als auch Neuwieder Stadtgebiet – grundsätzlich unterstützt. Gleichwohl fühlen sich etliche Anwohner in Irlich und Feldkirchen seit geraumer Zeit von den Geräuschen belästigt, die mit der Güterverladung im Hafen verbunden sind. Jetzt haben die Nachbarstädte eine Vereinbarung geschlossen, die die Gemüter besänftigen soll.