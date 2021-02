Häufung von Vorfällen in der Region

Als sich Ende des vergangenen Jahres Polizeimeldungen über randalierende Jugendliche in Horhausen und im Asbacher Land häuften und es hieß, dass dabei häufig Drogen im Spiel waren, meldete sich die Familie von Thorben bei unserer Zeitung. Mit der Schilderung ihrer Geschichte will sie andere betroffene Eltern ermuntern, nicht wegzuschauen, wenn das eigene Kind „auf die schiefe Bahn“ gerät. Dass in der Region mehrfach Jugendliche auffällig wurden, beschäftigt auch die Polizei, wie ein Interview der RZ ergab.