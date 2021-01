Asbach

Die Feuerwehren in der VG Asbach haben 2019 am Tag der Feuerwehr eine große DKMS-Registrierungsaktion durchgeführt. Dabei ließen sich mehr als 400 Frauen und Männer als potenzielle Stammzellspender neu registrieren. Kürzlich gab’s eine tolle Nachricht: Eine der registrierten Personen konnte Stammzellspender werden und hat einem an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance geschenkt. „Es freut uns sehr, dass wir durch unsere Aktion einem Menschen helfen konnten. So konnten wir auch ohne Blaulicht ein Leben retten,“ so Wehrleiter Arnold Schücke.