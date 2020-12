Gute Kommunikation gegen die Unsicherheit: Wie Politik die sozialen Netzwerke in der Corona-Krise nutzt

Kreis Neuwied

In Corona-Zeiten finden sich in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter viele Halbwahrheiten und Fake News. Gerade in Krisenzeiten gewinnt aber die seriöse und geprüfte Information, die mit vielen Menschen online geteilt wird, noch mehr an Bedeutung. Denn viele Bürger spüren eine große Unsicherheit, wollen über das Coronavirus und damit einhergehende Maßnahmen gut informiert sein. Julia Metag, die als Professorin am Institut für Kommunikationswissenschaft in Münster tätig ist, hält Klarheit für wichtig. So sollen etwa landesweite Maßnahmen in der Corona-Krise deutlich kommuniziert werden. „Hier sehe ich eine große Aufgabe bei den Lokalpolitikern, da sich die Maßnahmen im Bund und im Land unterscheiden können.“ Eine wichtige Rolle für den lokalen Raum nehmen hierbei auch Politiker wie Sven Lefkowitz oder Landrat Achim Hallerbach ein, die besonders auf Facebook sehr aktiv sind. Die RZ hat sich die beiden Profile näher angeschaut.