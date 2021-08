Die Zeiten für Theatermacher sind weiterhin alles andere als gewöhnlich: Nachdem das Stück „Gut gegen Nordwind“ im Schlosstheater im vorigen Herbst gleichzeitig Premiere und Derniere gefeiert hatte (wir berichteten), steht es nun auch am Beginn der neuen Spielzeit – zu einem Termin, an dem in „normalen“ Jahren die Sommerpause beginnt. Die hatte Intendant Lajos Wenzel vorgezogen, um im Sommer die Möglichkeit zu nutzen, Open-Air-Vorstellungen zu geben.