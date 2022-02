Wer kennt es nicht: Man bummelt nichts Böses ahnend durch die Fußgängerzone, und plötzlich klebt es unter dem Schuh – man ist in einen Kaugummi getreten. Ärgerlich. Damit dies in Linz künftig nicht mehr so häufig passiert, hat die Stadt nun gegengesteuert – und sich generell aktiv dem Thema Stadtsauberkeit angenommen, wie der Erste Beigeordnete Helmut Muthers erklärt.