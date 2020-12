Niederbieber

Das stationäre Hospiz für den Kreis Neuwied wird in Niederbieber entstehen. Die vier Gesellschafter und die Stadt Neuwied haben sich auf den Kauf eines rund 3400 Quadratmeter großen Grundstücks an der Aubachstraße geeinigt. Das Hospiz soll zehn bis zwölf Plätze umfassen. Ob dazu ein teilstationäres Angebot, also ein Tageshospiz, hinzukommt, wird nach Auskunft von Christoph Drolshagen, Geschäftsführer und Leiter der Marienhaus Hospize, derzeit noch geprüft.