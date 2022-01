Im Vorfeld der nächsten Ratsitzung in Straßenhaus hat sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen Gedanken um Lösungen für innerörtliche Verkehrsprobleme gemacht. Was dabei an Vorschlägen zu Papier gebracht worden ist, liegt der Ortsgemeinde laut Fraktionsmitglied Herbert Krobb, der auch Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) Zukunft für Straßenhaus ist, als Antrag vor.