Straßenhaus

Wer auf der B 256 in Straßenhaus unterwegs ist, kann das riesige Plakat nicht übersehen. Es steht an exponierter Stelle nahe der viel befahrenen Durchgangsstraße und bringt seit etwa drei Wochen die Forderung des Ortsgemeinderates „Umgehung bis 2024“ zum Ausdruck. Die RZ fragte bei Ortsbürgermeisterin Birgit Haas nach, was zum Aufstellen des Plakates führte, zumal der vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) geleitete Verfahrensprozess für die Ortsumgehung Straßenhaus bereits seit einiger Zeit läuft.