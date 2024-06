Plus Engers

Großer Frust im Wahllokal: Warum eine Belgierin in Engers nicht an der Europawahl teilnehmen durfte

Von Rainer Claaßen

i Eine Belgierin durfte in Engers nicht an der Europawahl teilnehmen. Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Eine Frau aus Belgien, die seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, durfte am Wahlsonntag (9. Juni) in Engers nicht an der Europawahl teilnehmen. Sie fühlt sich ungleich behandelt. Doch für in Deutschland lebende EU-Ausländer gelten bei der Wahl des EU-Parlaments besondere Regeln.