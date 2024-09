Große Premierenshow am Donnerstagnachmittag: Zirkus Busch-Roland gastiert in Neuwied

Akrobaten und Hunde, die Kunststücke aufführen: Der Besuch im Zirkus ist ein Erlebnis für die ganze Familie. In Neuwied gastiert nun der Zirkus Busch-Roland und feierte am Donnerstag Premiere.

Artisten, Akrobaten, Clowns und Dompteure in der Deichstadt: Mit einer fulminanten Premierenshow startete gestern Nachmittag der Zirkus Busch-Roland sein viertägiges Neuwied-Comeback auf der Kirmeswiese in Heddesdorf. Weitere Vorstellungen sind am Freitag und Samstag jeweils um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag nur um 11 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf jeweils ab 10 Uhr an der Zirkuskasse. Ein ausführlicher Bericht folgt.