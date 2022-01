Mit gemischten Gefühlen betrachteten die Windhagener Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates den vorgelegten Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023. Denn während in diesem Jahr ein deutlicher Überschuss zu Buche schlägt, wird für 2023 ein Fehlbetrag prognostiziert. Allerdings konnten sie dem Etatplan der Verwaltung am Ende einstimmig zustimmen.