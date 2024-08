Plus Kreis Neuwied Große Investitionen für die Schüler: Viele Baustellen an den Schulen im Kreis Neuwied Von Rainer Claaßen i Ein Beispiel von vielen Schulbaustellen derzeit in den Ferien: In der Robert-Krups-Schule in Irlich werden derzeit die Klassenraumfenster des Obergeschosses im Hauptgebäudeteil A erneuert. Die Kreisverwaltung investiert dafür 228.000 Euro. Foto: Rainer Claaßen Die Sommerferien bieten die besten Voraussetzungen, um in Schulen fällige Renovierungsarbeiten durchzuführen. Auch in Neuwied und Umgebung wird derzeit in vielen Schulgebäuden gearbeitet. Verantwortlich ist dafür jeweils der Schulträger. Bei vielen weiterführenden Schulen ist das die Kreisverwaltung Neuwied. Lesezeit: 2 Minuten

Diese beschäftigt sich unter anderem aktuell mit den Fenstern an den Realschulen plus in Linz und in Irlich. „Die Fenster an der Nord-Ost-Seite des Gebäudes waren abgängig und mussten ausgetauscht werden. Die Maßnahme begann im Herbst 2023 und wird jetzt fertiggestellt“, erklärt Kreispressesprecher Thomas Herschbach. „Im Rahmen der Sanierung der ...