Großbrand in Neuwied: Ursache weiterhin ungeklärt

Die Lage nach dem Großbrand auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände, das heute der Aluminiumfirma ASAS gehört, gestaltet sich für die Brandermittler weiterhin schwierig. Wie die Kriminalinspektion Neuwied auf Nachfrage mitteilte, besteht bei der betroffenen Industriehalle in vielen Bereichen eine starke Einsturzgefahr. Das macht die Untersuchungen komplizierter, die Brandursache bleibt ungeklärt.

Derweil treibt ASAS die Planungen für Sanierungsmaßnahmen weiter voran, viel wird derzeit geplant, wie das Unternehmen erklärte. Das Ziel ist nach der Beseitigung zerstörter Teile, den Wiederaufbau der Halle zu ermöglichen. Am Freitagabend gegen 18 Uhr hatten Reinigungskräfte in einer ASAS-Halle Rauchentwicklung festgestellt und Alarm ausgelöst, wie einer ASAS-Pressemitteilung zu entnehmen ist. Der Löschzug Niederbieber-Segendorf traf als Erster am Brandort ein, kurz gefolgt vom Löschzug Innenstadt.