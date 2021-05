Großbaustelle Linzer Bahnhof: Neues Bahnsteigdach wird deutlich kürzer

Der Bahnhof in Linz ist eine Großbaustelle. Aktuell wird er modernisiert und barrierefrei umgebaut. Damit wird endlich das umgesetzt, was in der bereits im März 2011 unterschrieben Rahmenvereinbarung festgeschrieben wurde. Immer wieder verzögerte sich in den vergangenen Jahren der Baubeginn. Zuletzt sollte der Umbau 2028 beginnen. „Kapazitätsengpässe in allen Bereichen, nicht zuletzt auch bei der Genehmigungsbehörde“ gab damals die Deutsche Bahn (DB) als Grund für die Verzögerung an. Doch nun laufen die Umbauarbeiten seit Januar – und es ist schon viel geschehen.