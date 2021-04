Großbäckerei Hack aus Kurtscheid hilft heimischem Wald: Betrieb regionalökologisch ausgerichtet

Die Firma Hack AG backt und liefert künftig CO2-neutral. Das Westerwälder Familienunternehmen wird dafür ausschließlich Waldflächen in seiner direkten Heimatregion aufwerten, erhalten und entstehen lassen. Peter Hack, Vorstandsvorsitzender der Hack-Aktiengesellschaft, kündigt zudem weitere Schritte zur Vermeidung von Kohlendioxidemissionen an. Die neue regionalökologische Ausrichtung des Herstellers von Bäckerei- und Konditoreiprodukten aus Kurtscheid ist laut einer Pressemeldung das konkrete Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem jungen Start-up „Dein Hektar“ GmbH & Co. KG aus Lahnstein.