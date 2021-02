Größtes Projekt für die VG Asbach: Rathaus wird für 3,82 Millionen Euro erweitert

In der Verbandsgemeinde (VG) Asbach steht im laufenden Jahr viel auf der To-do-Liste, berichtet Bürgermeister Michael Christ. Das größte Projekt ist dabei die Erweiterung des Rathauses, mit der am 1. Februar begonnen wurde. Die Arbeiten werden vermutlich 15 bis 16 Monate dauern, je nach Witterung, schätzt Architekt Matthias Wisser. „Der Anbau verfügt über drei Etagen, zur Flammersfelder Straße um ein Geschoss nach unten gestaffelt. Mit einer Spange zwischen Altbau und Anbau auf drei Etagen entsteht ein Verbindungsgang auf jeder Ebene des Anbaus zum Altbau“, so Wisser weiter. Auf den zusätzlichen 500 Quadratmetern entstehen überwiegend Büroräume (17), aber auch eine barrierefreie Toilette, ein Aufzug, ein IT-Serverraum und mehr. Die Gesamtkosten des Anbaus an das bereits 42 Jahre alte bestehende Gebäude belaufen sich auf 3,82 Millionen Euro, davon werden 700.000 Euro vom Land als Förderung bezahlt.