Wer in den vergangenen Monaten Konzerte vermisst hat, konnte am Wochenende in Engers einiges nachholen. Auf der großen Bühne vor dem Schloss fanden im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz fünf Konzerte unter dem Motto „Nordic Jazz“ statt. Und auch die benachbarte Landesmusikakademie machte den Kulturhungrigen drei Angebote.