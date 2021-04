Neuwied

„Goldankauf“ in Neuwied-Block überfallen: Täter lassen Inhaber nach Raub gefesselt zurück

Zwei dunkel gekleidete Männer haben am Freitagmorgen zwischen 6 und 6.30 Uhr das Geschäft „Goldankauf“ im Neuwieder Stadtteil Block, Engerser Landstraße, überfallen. Wie die Polizei am Abend weiter mitteilt, drängten die Räuber den Inhaber beim Öffnen der Tür in das Geschäft, zwangen ihn mit Gewalt, die Tresore zu öffnen und entwendeten daraus große Mengen an Pfand- und Goldwaren. Den Inhaber ließen sie gefesselt zurück.