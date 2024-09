Plus Oberbieber

Glückwunsch nach Oberbieber: Hans Hartenfels feiert 85. Geburtstag

Von Jörg Niebergall

i Hans Hartenfels. Foto: Hans Hartenfels

Hätte Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen in seinem 1667 erschienenen „Der abenteuerliche Simplicissimus“ den „Hans in allen Gassen“ als feste Wendung nicht erstmals veröffentlicht, hätte das geflügelte Sprichwort auch durchaus auf den Oberbieberer Hans Hartenfels passen können. Der feiert am Samstag, 28. September, seinen 85. Geburtstag – seine vielen Ehrenämter hätten dem „Hans in allen Gassen“ durchaus zu Ehren gereicht.