Neuwied

Glücklicherweise nur hoher Sachschaden: Pkw fährt in einen Discounter

i ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Am Freitag kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Allensteiner Straße in Neuwied. Ein Pkw fuhr ungebremst in einen dortigen Discounter, wie die Polizei mitteilt.