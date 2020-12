Gewitter trifft Kreis Neuwied: Massive Störungen auf der Bahnstrecke am Rhein

Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 14:24 Uhr

Mit einiger Wucht hat ein starkes Gewitter den Landkreis Neuwied am Mittwochabend erwischt. Betroffen war unter anderem der Bahnverkehr

Auf der Strecke zwischen Neuwied und Linz gab es einen Schaden an der Oberleitung aufgrund eines Blitzeinschlages. Die Strecke war am Donnerstag lange nur eingleisig befahrbar, wie die Bahn informierte. Die Folge: etliche Verspätungen und Ausfälle. Die Störung sollte laut Aussage der Techniker am frühen Nachmittag behoben sein, sodass wieder beide Gleise zur Verfügung stehen, wie eine Bahnsprecherin auf RZ-Anfrage erklärte.

Außerdem betroffen: der Wiedtal-Radweg zwischen Altwied und der Laubachsmühle. Wie die Stadt Neuwied mitteilt, sind dort mehrere große Buchen umgestürzt, sodass der Weg nicht mehr befahrbar ist und gesperrt wurde. Wie lange es dauert, die entwurzelten Bäume zu beseitigen und zu prüfen, ob weitere Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden, lässt sich noch nicht absehen. Die Experten gehen von einem längeren Zeitraum aus.