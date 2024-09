Plus Neuwied/Andernach

Gewinnen und Gutes tun: Lions stellen Adventskalender vor

Von Jörg Niebergall

i Stellten den Lions-Adentskalender in Andernach vor (von links): Wolfgang Sulzbacher (Lions-Activity-Beauftragter), Christina Schmitt (Präsidentin des Lions Clubs Neuwied-Andernach), Kai-Uwe Ritter (Präsident Lions Club 2022/2023) und Andernachs Oberbürgermeister Christian Greiner. Foto: Jörg Niebergall

Passend zum Motiv – eine Ansicht des schneebedeckten Andernacher Weihnachtsmarkts aus dem Jahr 2022 von Fotograf Christoph Maurer – wurde der 16. Lions-Adventskalender am Mittwoch im historischen Rathaus in Andernach präsentiert. Damit geht die erfolgreiche Benefizaktion des Clubs in die nächste Runde. 2024 beteiligen sich 95 regionale Sponsoren am Kalender und ermöglichen 409 Preise im Gesamtwert von 24.706 Euro.