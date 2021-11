Der Westerwald als Zukunftsregion für die Wirtschaft – das ist die Vision, an der die drei Kreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwald derzeit unter dem Dach „Wir Westerwälder“ arbeiten. Doch es herrscht akute Not an Gewerbeflächen, die es aus Sicht der Verantwortlichen zu beseitigen gilt.