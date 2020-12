Gesundheitsamt registriert einen neuen Corona-Fall in Neuwied

Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 21:22 Uhr

Ein neuer Corona-Fall wurde am Dienstag im Kreis Neuwied registriert – eine Person aus der Stadt Neuwied wurde positiv getestet.

Auch dieser Fall steht laut Technischer Einsatzleitung in Zusammenhang mit Reiserückkehrern. Aktuell befinden sich 24 Personen in Quarantäne. Die Summe aller Fälle im Landkreis liegt bei 257.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: Stadt Neuwied: 85 (+1) VG Asbach: 43 VG Bad Hönningen: 19 VG Dierdorf: 6 VG Linz: 31 VG Puderbach: 10 VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 32 VG Unkel: 31.

In der Fieberambulanz in Neuwied wurden am Dienstag 137 Personen getestet.