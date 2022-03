„Ich möchte in der katholischen Kirche nicht länger in Angst und Ungewissheit leben“: Queere Menschen haben es in der katholischen Kirche noch immer schwer. Bei einem Gesprächsabend in der katholischen Gemeinde Heilig Kreuz in Neuwied geben drei Katholiken Einblick in ihr Leben – und erzählen, was eine aufsehenerregende ARD-Doku bewirkt hat.