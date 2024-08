Plus Neuwied

Gesperrtes Bahnhofsgebäude in Neuwied: Bahn denkt über Abriss und Neubau nach

i Das Neuwieder Bahnhofsgebäude kann in der jetzigen Form nicht weiterbetrieben werden. Foto: Jörg Niebergall

Der Anblick ist fast schon vertraut: An den Türen des Neuwieder Bahnhofsgebäudes klebt rot-weißes Absperrband, in den Scheiben hängen Hinweisschilder der Deutschen Bahn. Seit fast drei Wochen ist das Gebäude für den Publikumsverkehr gesperrt. Zu den Gründen hielt sich die Bahn bislang bedeckt. Nun teilt das Unternehmen jedoch neue Details mit. Und die haben es in sich.